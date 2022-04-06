Отсидевший срок за убийство житель Петрозаводска насмерть забил гостя обухом топора

Завершено расследование дела в отношении ранее судимого за убийство петрозаводчанина, который во время пьяной ссоры насмерть забил родственника сожительницы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи петрозаводского отдела СК России по Республике Карелия завершили расследование дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, вечером 31 января 2022 года подсудимый принимал гостя — родственника своей сожительницы. Во время пьянки началась ссора, и потерпевший ударил хозяина кулаком по лицу. Обвиняемый, поняв, что отомстить ему тем же способом не сможет, с топором в руках напал на гостя сзади и нанес ему несколько ударов обухом по голове. От травм потерпевший скончался на месте.



Фото: © СУ СК РФ в РК

На время следствия обвиняемого взяли под стражу — он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения по существу было направлено в суд.