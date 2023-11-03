Отсидевший житель Карелии немного пожил и поворовал в дачных домах

Мужчину обвиняют в трех кражах со взломом и в уклонении от административного надзора после окончания срока в колонии.

В полиции Питкярантского района завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Ему инкриминировали три кражи с незаконным проникновением в жилище, покушение на кражу, а также уклонение от административного надзора.

В феврале мужчина вышел из колонии, но обнаружил, что его дом стал непригодным для жилья.



Некоторое время он жил у знакомого, а затем в поисках пропитания и ночлега стал присматривать в поселке пустующие дома.

По версии следствия, в первый раз мужчина проник в дачный дом, принадлежащий жителю северной столицы. Там он нашел запасы еды и спиртного, поспал, а затем ушел, прихватив с собой пневматический пистолет. В доме другого земляка злоумышленник пробыл около двух дней, наворовав вещей на 40 тысяч рублей.



Его добычей стали несколько пар обуви, носки и другое имущество, дорожная сумка, весы, цифровая приставка, массажер, электронная книга, телевизор, курительная трубка, кухонные принадлежности. Все это он спрятал в полуразрушенном погребе заброшенной церкви, рассчитывая потом продать.



В третий раз мужчина выбрал для визита дачный дом жительницы Питкяранты. Ночь он провел в детской комнате, из которой пропали: музыкальная колонка, видеомагнитофон и видеокассеты с мультфильмами.



Последним пристанищем мужчины стал двухквартирный дом, в котором он приготовил ужин, посмотрел телевизор, а также оставил под окном гору мусора, которая привлекла внимание соседа. Утром, когда мужчина вылезал из окна, тот увидел его, и попытался остановить, но злоумышленник убежал.

Кроме того, во время предварительного расследования выяснилось, что обвиняемый не выполнил обязанности об административном надзоре: в положенный срок он не пришел в отдел полиции, хотя знал, что должен, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.