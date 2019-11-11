Отсидевший житель Карелии остался без квартиры

Пока житель Костомукши сидел в колонии, родственники выписали его из квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Было установлено, что в 1992 году брат заявителя зарегистрировал его по месту жительства в качестве члена семьи.

В дальнейшем костомукшанин дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В этот период родственники выписали его из квартиры и без его ведома приватизировали жилое помещение.

После освобождения костомукшанина в 2019 году собственники жилого помещения, в котором он ранее проживал, отказались регистрировать его по месту жительства.

Суд вынес решение в пользу гражданина.

Ранее лишенный родительских прав петрозаводчанин оставил ребенка без жилья.