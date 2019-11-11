Отсидевший житель Карелии остался без квартиры

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Пока житель Костомукши сидел в колонии, родственники выписали его из квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.
Было установлено, что в 1992 году брат заявителя зарегистрировал его по месту жительства в качестве члена семьи.
В дальнейшем костомукшанин дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В этот период родственники выписали его из квартиры и без его ведома приватизировали жилое помещение.
После освобождения костомукшанина в 2019 году собственники жилого помещения, в котором он ранее проживал, отказались регистрировать его по месту жительства.
Суд вынес решение в пользу гражданина.
Ранее лишенный родительских прав петрозаводчанин оставил ребенка без жилья.
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