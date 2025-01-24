Отскочившее полено сильно покалечило работника крупной компании Карелии

Тяжелым несчастным случаем в теплоснабжающей компании занимается Госинспекция труда Карелии.
Госинспекция труда республики приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, который произошел с работником одной из теплоснабжающих компаний Карелии.
Несчастный случай произошел с пильщиком на рабочем месте неделю назад, 20 января.
По предварительной информации, работник предприятия получил травмы при распилке дров.
Как уточнили «Столице на Онего» в Госинспекции труда Карелии, полено отскочило и попало в пильщика, сильно травмировав его.
Из медицинского заключения следует, что травмы были квалифицированы как тяжелые.
В ходе расследования надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства происшествия.
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