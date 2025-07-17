Отстаньте от самокатчиков: главный редактор «Столицы» о запретах на набережной Петрозаводска

Мнение главного редактора «Столицы на Онего» о безумных запретах вместо цивилизованного решения вопроса.

Я не самокатчик, не велосипедист. Я водитель, а еще пешеход. И как водителю и пешеходу, мне известно, что если на какой-то улице кого-то сбили, а потом еще раз сбили, а потом сбили третий раз, то там обычно устанавливают либо светофор, либо лежачего полицейского. Либо ставят ограждения.

Но никому не приходит в голову запрещать движение по этой улице и штрафовать водителей за проезд по ней.

Но почему-то кому-то пришло в голову запретить проезд электросамокатов по так называемому Набережному проспекту в Петрозаводске — отрезку от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса (ныне Большая Петропавловская улица).

Почему запретили, почему это абсурд, что сделать, чтобы решить проблему — мнение главного редактора «Столицы на Онего» Евгения Белянчикова читайте ЗДЕСЬ.