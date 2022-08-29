Отсутствие «интриги и драйва» могло негативно сказаться на явке избирателей на выборах в Карелии

Карельский Центризбирком объяснил, почему на избирательные участки явилось менее трети всех избирателей республики.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, что двигателем выборов всегда остаются «драйв и интрига», под воздействием которых активизируется избиратель. В связи с этим отказ кандидатов от активности мог якобы негативно сказаться на желании жителей отправляться на голосование.

«В любой избирательной кампании помимо всего должны быть определенный какой-то драйв, какая-то интрига, какой-то там процесс. Мне кажется, что кандидаты многие заняли очень пассивную позицию такую», — рассказал Бахилин, поясняя журналистам специфику явки на голосование в Карелии.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».