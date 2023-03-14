Оттепель превратила улицу в Петрозаводске в настоящую реку (ВИДЕО)

Очевидцы последствий оттепели на улице Новосулажгорской в Петрозаводске засняли мучения автомобилистов.

Пришедшая в город оттепель принесла трудности автолюбителям. Так, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео от 14 марта с одной из улиц Петрозаводска.



«Переезд Новосулажгорская - Венеция», - написал пользователь Евгений Белов.



Отметим, в среду, 15 марта, в Петрозаводске потеплеет до +6°С. Также напомним, проблемы ливневой канализации власти города и республики обсуждали на онлайн-совещании по развитию карельской столицы 10 марта.





