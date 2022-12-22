Оттепель в Карелии снова сменится морозами

Прохождение холодного атмосферного фронта приведет к понижению температуры воздуха в Карелии.

Об этом сообщили в карельском Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, сегодня в южных районах еще сохранится оттепель, а на севере - зимние условия: ночью -5, -10℃, днем 0, -5℃. Ожидается снег, местами мокрый.

В субботу начнется похолодание до -2, -7℃, а по северным районам местами до -15℃. Пройдет снег. На дорогах республики будет сложная обстановка.

В воскресенье, с ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся и ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. По предварительному прогнозу, умеренно морозная погода сохранится в начале рабочей недели.