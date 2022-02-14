Оттепель в Петрозаводске заставила людей прыгать и ползти по сугробам

Жители Ключевой пожаловались на затопленный двор, по которому ни проехать, ни пройти.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» появился пост от жителей Ключевой, которые сообщают о затопленном дворе у дома № 1а по улице Сегежской.

«Сколько можно звонить в Водоканал и когда это кончится. Живём на ул. Сегежской, 1а, и к нашему дому сверху постоянно течёт вода. Вчера не смогла проехать к дому ни одна машина, и люди прыгали и ползли по сугробам под окнами, а сверху падал снег с крыши, и всё это потому, что залило всё водой вперемешку со снегом, проваливаешься в воду», — сообщили горожане.

Пресс-служба «Водоканала» прокомментировала «Столице на Онего» ситуацию на Ключевой у дома №1а по улице Сегежской, сообщив, что к залитию территории не имеет никакого отношения.

«Там нет неисправных коммуникаций, просто на улице стало тепло, снег начал таять, вода потекла вниз и подтопила территорию у дома №1 на Сегежской», — объяснили в «Водоканале», посоветовав обратиться в данном случае в управляющую компанию.