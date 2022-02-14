890x80
Реклама
Ипотека: успеть за 4,7%, пока остальные берут за 10,3%
14.02.2022 17:06
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
На пост главы поселения в Карелии претендует ранее судимый руководитель муниципалитета 5
14.02.2022 16:38

Оттепель в Петрозаводске заставила людей прыгать и ползти по сугробам

Новости. Общество
14:00, 15 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Жители Ключевой пожаловались на затопленный двор, по которому ни проехать, ни пройти.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» появился пост от жителей Ключевой, которые сообщают о затопленном дворе у дома № 1а по улице Сегежской.

«Сколько можно звонить в Водоканал и когда это кончится. Живём на ул. Сегежской, 1а, и к нашему дому сверху постоянно течёт вода. Вчера не смогла проехать к дому ни одна машина, и люди прыгали и ползли по сугробам под окнами, а сверху падал снег с крыши, и всё это потому, что залило всё водой вперемешку со снегом, проваливаешься в воду», — сообщили горожане.

Пресс-служба «Водоканала» прокомментировала «Столице на Онего» ситуацию на Ключевой у дома №1а по улице Сегежской, сообщив, что к залитию территории не имеет никакого отношения.

«Там нет неисправных коммуникаций, просто на улице стало тепло, снег начал таять, вода потекла вниз и подтопила территорию у дома №1 на Сегежской», — объяснили в «Водоканале», посоветовав обратиться в данном случае в управляющую компанию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-02-15 14:59:04
Да пофиг. Получив заслуженную пенсию и прыгая через весенние лужи купил свежайшую навагу. Дай бог здоровья трудолюбивым парням из беломорских рыболовных артелей. Свежесоленую вкуснейшую форель местного производителя тоже не обошел стороной. Столпившиеся бабульки спрашивали по этому поводу советы и я щедро их раздавал . И они прониклись, и тоже купили.
Эндшпиль
2022-02-15 14:26:31
Остапчук Виталий Викторович
Информация о депутате
Остапчук Виталий Викторович
Родился 21 февраля 1980 года.
Образование: высшее, Петрозаводский государственный университет , инженер-строитель по водоснабжению и водоотведению.
Место работы: АО "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал", технический директор.
Депутатская деятельность:
- избирательный округ № 3;
- сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Петрозаводском городском Совете 29 созыва;
- член Постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета;
- Заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Петрозаводского городского Совета.

Депутат может быть одновременно техническим директором АО и выборным народным представителем? Конфликта интересов не наблюдаем? Прокурор, что думает по данному эпизоду (вспомнилась прекрасная защитница Бодарчука)? Интересно как представители коммерческих организации вдруг оказались защитниками населения Петрозаводска? Вот не складывается же? Или потом складывается в 26 этажей без разрешений? Ржака, такое возможно только в Птз?
Ало гараж
2022-02-15 14:35:55
Эндшпиль, единорос ??? Тогда всё ясно .
Ало гараж
2022-02-15 14:12:41
Что там ВКонтакте местный деятель про этому поводу пишет ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»
08.02.2022, 12:59
Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok

Аналитика

14.02.2022 17:59
Обществоведение
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус распространяются со стремительной скоростью. По данным Минздрава Карелии суточное количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Карелии выросло более чем на 100 человек.
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
14.02.2022 11:22
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Старое сменяется новым 11
09.02.2022 17:11
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 6
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»