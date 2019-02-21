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Новости. Общество
10:15, 21 Февраля 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Отток населения из Карелии резко сократился

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Миграционная убыль населения Карелии в 2018 году составила 1,3 тысячу человек, что на 31% меньше, чем в 2017 году.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах миграции населения на январь-декабрь 2018 года.

За этот период в Карелию приехали 9,9 тысяч человек, а выбыли - 11,2 тысяч.

В 2017 году количество уехавших превысило число прибывших почти на 2 тысячи человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2019-02-21 11:15:29
Ну это не на долго
Неравнодушный
2019-02-21 11:05:58
Наверно, User вернулся)
User
2019-02-21 11:47:52
Неравнодушный, нееее. Вернусь, только на пенсии, если доживу, рыбу ловить и дикоросы бесплатно собирать назло жадным старухам. :) Видимо, все кто мог уже уехали.
Artur
2019-02-21 11:01:14
Уехали , а почему ?
Приехали , а кто ?
Голые цифры ни о чём не говорят . Можно подумать уехало 11,9 тыс. наших земляков , а приехало 9,9 гастарбайтеров . ли как ?
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