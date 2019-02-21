Отток населения из Карелии резко сократился

Миграционная убыль населения Карелии в 2018 году составила 1,3 тысячу человек, что на 31% меньше, чем в 2017 году.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах миграции населения на январь-декабрь 2018 года.

За этот период в Карелию приехали 9,9 тысяч человек, а выбыли - 11,2 тысяч.

В 2017 году количество уехавших превысило число прибывших почти на 2 тысячи человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".