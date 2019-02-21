Отток населения из Карелии резко сократился

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Миграционная убыль населения Карелии в 2018 году составила 1,3 тысячу человек, что на 31% меньше, чем в 2017 году.
Это следует из отчета Карелиястата об итогах миграции населения на январь-декабрь 2018 года.
За этот период в Карелию приехали 9,9 тысяч человек, а выбыли - 11,2 тысяч.
В 2017 году количество уехавших превысило число прибывших почти на 2 тысячи человек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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