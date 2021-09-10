Отцам детей от суррогатных матерей с 2022 года начнут выдавать маткапитал

Семьи, где отец является родителем, а супруга - усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, пишет РИА Новости.

В материале отметили, что нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, на данный момент, если ребенок от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя.

"По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребенка, получать материнский капитал", — написано в статье со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также отмечается, что законопроект был разработан в связи с поручением вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Госдуму будет внесен до конца 2021 года.

"Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в проекте Федерального закона "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", — приводятся в статье слова представителей пресс-службы Минтруда.

Добавляется, что общий объем обязательств федерального бюджета с принятием законопроекта составит более 10,4 миллиарда рублей.