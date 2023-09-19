Отваливающуюся лепнину со здания в Петрозаводске спрятали под сеткой

На разваливающемся доме в центре столицы Карелии появилась сетка.

Коммунальщики нашли способ обезопасить горожан, которые проходят у дома с отваливающейся лепниной. Разрушающиеся на фасаде здания гипсовые цветы и советскую геральдику закрыли сеткой. Фото с новым обликом дома в редакцию «Московского комсомольца в Карелии» прислал читатель.

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