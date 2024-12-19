«Отважные и дружные»: моржи Петрозаводска приняли участие во всероссийской акции закаленных россиян

Самой старшей участнице - 100 лет.
Любители зимнего плавания «Виктория» собрались на набережной в Петрозаводске, чтобы поучаствовать во Всероссийской Акции «Закаленная Россия — сильная страна». Об этом сообщили в паблике .
Самому младшему участнику всего три месяца. А самой старшей - Анне Николаевне Семеновой - в новом 2025 году будет 100 лет.
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