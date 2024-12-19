«Отважные и дружные»: моржи Петрозаводска приняли участие во всероссийской акции закаленных россиян

Самой старшей участнице - 100 лет.

Любители зимнего плавания «Виктория» собрались на набережной в Петрозаводске, чтобы поучаствовать во Всероссийской Акции «Закаленная Россия — сильная страна». Об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

Самому младшему участнику всего три месяца. А самой старшей - Анне Николаевне Семеновой - в новом 2025 году будет 100 лет.