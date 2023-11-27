Отважные серферы вышли в шторм на Ладоге

Покорителей волн не остановили минусовая температура, снег и ледяная вода.

В конце ноября на Ленинградскую область обрушился мощный циклон. Он принес не только снежные бури, но и вызвал мощные волны на Ладожском озере — редкое явление для 47 региона. Разгулом стихии воспользовались отважные серферы, пишет 47channel.ru.



Запечатлеть покорителей волн удалось во вторник, 28 ноября. Снимки были сделаны из бухты Моторная, возле маяка Вуохенсало.

Минусовая температура, снег и ледяная вода не остановили ленинградских серферов. Они бесстрашно покоряли самые высокие волны Ладожского озера. «Вероятно будут резвиться, пока вода не превратится в лёд», — прокомментировал автор фотографий.