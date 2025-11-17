«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

Депутат Госдумы встретилась с участниками программы «Герои Карелии» и рассказала, как удается отстаивать интересы региона на федеральном уровне.

Экономика, финансы, политика, управление — всё это изучают участники образовательной программы «Герои Карелии». Сейчас ветераны СВО готовятся к работе в органах власти и хотят из первых рук узнать, как принимаются ключевые для республики решения. Поэтому они попросили о встрече депутата Государственной Думы Валентину Пивненко.

Обсудили самые актуальные темы: развитие Арктики, дорожное строительство и газификацию северных территорий, ввод в строй новой фермы в Видлице, судьбу лесозавода в Пиндушах и многие другие вопросы. Депутат рассказала, как удается отстаивать финансирование для республики на ключевые проекты.

Диалог получился откровенным, насыщенным и живым: такими впечатлениями по его итогам поделились ветераны СВО.

- Некоторые вопросы мы задавали многим спикерам и раньше. Не все могли ответить. А вот Валентина Николаевна ответила. Причем некоторые вопросы были и не совсем, может быть, удобные, но она ответила правдиво, — сказал участник программы Владимир Симон.

Подробности — в сюжете ГТРК «Карелия»: