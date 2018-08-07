Ответственность за выезд на "встречку" могут смягчить

В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для водителей, допустивших выезд на встречную полосу движения.

Авторы документа - депутаты от ЛДПР - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, а также Андрей Свинцов и Борис Пайкин предлагают не лишать нарушителей прав за выезд на встречную полосу, а ограничиться лишь штрафом в 5 тыс. рублей, рассказал RNS представитель Нилова.

В настоящее время в ч. 4-5 статьи 12.15 КоАП выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления наказывается штрафом 5 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение - лишение прав на год. Аналогичное наказание предусмотрено за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (часть 3 статьи 12.16 КоАП).

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