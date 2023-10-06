Ответственных шоферов зовут поработать на автовокзал Петрозаводска

Организации «Карелавтотранс-Сервис» требуются водители пригородных автобусов.

ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» водителей пассажирского автобуса со средним образованием для пригородных перевозок.



Требования:



Наличие водительских прав категории D. Ответственность. Знание назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов автобусов, правил дорожного движения, технической эксплуатации машин.



Условия:



Сменный график работы, спецодежда, оплата медкомиссии, отпуск в 44 дня. Стабильная выплата заработной платы дважды в месяц, премии. Оплата больничных, работы в выходные и по ночам.



Справки по телефону: +7 (900) 456-27-99.