Отзывчивая пенсионерка Петрозаводска сначала перевела деньги лжесоседке, а потом усомнилась в ее существовании

Жительница Петрозаводска поверила сообщению в мессенджере и была обманута мошенниками.

В полицию Петрозаводска обратилась 63-летняя горожанка с заявлением о краже денег обманным путем. Она сообщила полицейским, что обманщики ввели ее в заблуждение, в результате она лишилась сбережений.

Как выяснилось, в минувшую пятницу женщине в мессенджере поступило сообщение с незнакомого номера. Некая Ольга, якобы соседка по даче, просила дать в долг 30 тысяч рублей. Петрозаводчанка откликнулась на просьбу и перевела сумму на указанный счет. Потом она вспомнила, что соседки с таким именем у нее нет, и перезвонила, чтобы все уточнить. Телефон абонента был отключен.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по заявлению потерпевшей проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.