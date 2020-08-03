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Отзывчивость обошлась дачнице из Петрозаводска в 10 тысяч рублей

Новости. Криминал
08:05, 04 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мошенники обманули петрозаводчанку, отправив в социальной сети сообщение с просьбой от подруги.

Как рассказали в МВД Карелии, в сообщении, полученном женщиной по дороге на дачу, подруга просила срочно помочь ей с деньгами. Отзывчивая петрозаводчанка позвонила знакомой, но она на связь не вышла. Тем не менее, женщина пришла к выводу, что следует срочно откликнуться на просьбу. Она перевела 10 тысяч рублей на счет, который был указан в переписке.

Вскоре подруга перезвонила и предупредила, что ее профиль в социальной сети взломали и деньги она не просила. Обманутая петрозаводчанка обратилась к полицейским в Прионежском районе.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее мошенники придумали для жителей Карелии новый способ обмана и успешно его реализовали.

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