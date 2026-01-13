Овчарки Лютый, Лекса и Лотос приступили к службе в УФСИН Карелии

Три немецкие овчарки, полученные кинологической службой УФСИН Карелии в мае прошлого года, завершили обучение и приступили к работе.
Щенков по кличкам Лютый, Лекса и Лотос привезли из племенного питомника УФСИН Архангельской области.
За восемь месяцев собаки прошли общий курс дрессировки и специальный курс по розыскному профилю. Теперь они распределены по учреждениям — СИЗО-1, ИК-1 и ИК-7.
Ежедневно Лютый, Лекса и Лотос вместе с опытными кинологами несут службу в составе караулов. Они патрулируют периметры охраняемых объектов и помогают контролировать пропуск автотранспорта на режимную территорию. Для поддержания навыков кинологи регулярно проводят с ними тренировки.
Несмотря на современные технические средства охраны, служебные собаки остаются незаменимыми помощниками в обеспечении безопасности.
