В Банке России рассказали, какие продукты, изделия и услуги в Карелии выросли в цене, а какие стали доступнее.
В октябре 2025 года в Карелии выросли цены на овощи, яйца, кондитерские изделия, чай, кофе, какао, а также на мясную и молочную продукцию. Вместе с тем сахар, сыр, макароны и крупы стали дешевле, сообщили в пресс-службе Банка России.
Увеличились в стоимости меховые изделия и моторное топливо, а средства связи, инструменты, оборудование, персональные компьютеры, электроника и техника, наоборот, снизились.
На рынке услуг заметнее всего упали цены на зарубежный отдых — на руку туристам сыграло укрепление курса рубля и сезонное снижение спроса. Также подешевел проезд на пассажирском транспорте, а лечение в стоматологических клиниках вновь подорожало.
Годовая инфляция в Карелии замедлилась (8,71%), но осталась выше показателя по России (7,71%). За 12 месяцев в республике сильнее, чем в среднем по стране, выросла стоимость товаров и услуг.
— Чтобы цены росли медленнее, и инфляция продолжала поступательно замедляться, спрос должен расти сдержаннее. Для этого Банк России будет поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам в течение длительного периода. Это позволит снизить инфляцию до 4–5% в будущем году и стабилизировать её на уровне 4% в дальнейшем, — прокомментировала ситуацию главный экономист Отделения НБ Республики Карелии Северо-Западного ГУ Банка России Анастасия Жерновенкова.
Напомним, в сентябре инфляция в Карелии достигала 8,78%, в то время как в целом по России этот показатель составлял 7,98%.