Озера Карелии признаны самыми рыбными водоемами в России

Туристы выбирают Ладожское и Онежское озера для отдыха и рыбалки.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, на каких водоемах страны водится больше всего рыбы.

Опрос показал, что 30 процентов туристов регулярно выезжают на рыбалку на побережье реки Волги. Самые «клевые» места можно найти в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и республике Татарстан.

На втором месте — Ладожское и Онежское озера в Карелии и Ленинградской области — 14 процентов. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Тринадцать процентов туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.

В топ-10 также попали река Лена (Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, Красноярский край, Якутия), озеро Байкал (Иркутская область), река Ангара (Иркутская область), озеро Селигер (Тверская область), Рыбинское водохранилище (Ярославская область), река Дон (Воронеж и Ростов-на-Дону), Истринское водохранилище (Московская область).

Ранее сообщалось, российские туристы выбирают Карелию для летнего хайкинга.