Озеро в Кондопоге превратилось в опасный каток

Местные жители выложили видео в соцсети.

Горожане обратили внимание, что Онежское озеро превратилось в каток. Однако выход на лед сейчас под запретом во многих районах республики. Об этом сообщили в паблике Подслушано в Кондопоге.

«Кто там спрашивал зальют ли каток в К? Залили! Катайтесь, пока не замело», — сообщили авторы поста.

Ранее сообщали, что жителям Олонецкого района запретили выходить на лед из-за участившихся несчастных случаев на водоемах и гибели людей.