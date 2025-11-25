Озеро в соседнем с Карелией регионе целиком ушло в карстовую воронку

Озеро Шимозеро, находящееся на Вепсской возвышенности в Вологодской области, полностью ушло под землю через карстовую воронку на дне водоема.

Это уже не первое исчезновение озера, относящегося к категории периодически исчезающих водоемов.

Площадь водоема составляет около восьми квадратных километров, сообщает «Аргументы и факты». Воронка на дне, через которую уходит вода, достигает 21 метра в диаметре. По словам специалистов, вода из озера уходит в реку Ножему.

— Территория, где находится Шимозеро, сложена карстовыми породами. Известняки и доломиты легко размываются водой, образуя подземные полости и ходы, — пояснил руководитель комиссии «Палеогеография» Вологодского отделения РГО Валерий Чернышов.

Таким образом, исчезновение озера — это не аномалия, а часть природного цикла карстового озера — озера, образовавшегося в результате провала грунта в подземную пустоту, возникшую из-за растворения растворимых горных пород (известняка, гипса) подземными водами (прим. автора).

Уникальный природный цикл Шимозера привлекает внимание ученых и туристов. В период наполнения озеро становится домом для рыб и водоплавающих птиц, а при осушении на его дне образуются временные болота, где продолжают существовать амфибии и беспозвоночные.

Впервые Шимозеро упоминается в письменных источниках 1496 года. Берега озера ранее были населены представителями народа вепсов, однако в советский период близлежащие деревни были признаны «неперспективными» и расселены.

Специалисты продолжают исследовать причины и механизмы этого природного феномена, разрабатывая методы прогнозирования подобных явлений.