ОЖД сообщает о росте пассажирских перевозок на 6%

За семь месяцев текущего года зафиксирован рост показателей по перевозке пассажиров Октябрьской ЖД.

В январе-июле этого года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 90,2 млн пассажиров, что на 6,3% превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.