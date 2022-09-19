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Ожидавшая жениха жительница Карелии лишилась двух миллионов рублей

Новости. Общество
15:39, 20 Сентября 2022
фото: © mgorod.kz

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Романтическое общение в соцсети закончилось для женщины крахом — жених не приехал, а сама она лишилась денег, сообщили в МВД республики.

В отделе МВД Медвежьегорского района было возбуждено уголовное дело по заявлению 56-летней горожанки.

В соцсети женщина познакомилась с холостым иностранцем, работавшим, по его словам, в международной организации и ищущим спутницу жизни.

Потенциальный жених мечтал встретиться с собеседницей, но его удерживала самостоятельная покупка билетов и оплата других расходов в связи со спецификой работы. Собеседник предложил избраннице помочь финансово, пообещав, что по приезду вернет все деньги. Женщина перевела ему на билет.

Затем возникла сложность — собеседника где-то в дороге арестовали. Пришлось помочь ему финансово. Затем ситуация повторилась. Тут жительница Карелии начала догадываться, что попалась на уловку афериста, и обратилась в полицию.

Всего женщина лишилась 2 миллионов 114 тысяч рублей. В настоящее время ведётся расследование уголовного дела.

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