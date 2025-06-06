«Ожоги и отравление угарным газом»: жительницу Беломорска чудом спасли из охваченной огнём квартиры

Беломорчанка осталась жива благодаря слаженной работе спасателей и медиков.

Жительница Беломорска пострадала в результате возгорания, произошедшего сегодня днём в квартире дома № 6 по улице Первомайской, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

— Пожарные вынесли её на межэтажную площадку и передали медикам для оказания неотложной помощи. После женщину на носилках перенесли в карету скорой помощи. У неё зафиксированы ожоги и отравление угарным газом, — добавили в организации.

Там также отметили, что огонь повредил 30 м² помещения, а дым окутал первые три этажа здания, вследствие чего спасатели эвакуировали жильцов на улицу.

Ранее мы писали, что при пожаре в дачном кооперативе «Пулькина Губа» в Сегежском районе пострадали два человека.