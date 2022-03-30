«Ozon» намерен производить телевизоры под своей маркой

Компания «Ozon» планирует произвести более 100 тыс. телевизоров под собственной маркой.

Маркетплейс Ozon планирует произвести более 100 тыс. телевизоров в России в 2022 году под маркой Hartens, которую Ozon ранее выкупил для реализации продукции эксклюзивно на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon выкупил торговую марку Hartens в 2021 году и с октября бренд эксклюзивно реализуется на маркетплейсе. На текущий год запланировано производство более 100 тыс. штук телевизоров для последующей реализации на Ozon», — сказал собеседник агентства.

Ассортимент Hartens представлен моделями с диагоналями от 24 до 65 дюймов, от базовых HD моделей до устройств со Smart TV и разрешением 4K. Smart TV у телевизоров Hartens работает на отечественной операционной системе «Яндекс.ТВ», отмечают в компании.

В марте Сбер и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в розницу поступили телевизоры под брендом Sber на российском ПО, произведенные в ЕАЭС. Телевизоры работают на российской операционной системе Салют ТВ от Сбера.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens и в 2022 году планирует произвести более 100 тыс. устройств, которые будет эксклюзивно продавать на маркетплейсе.