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«Ozon» намерен производить телевизоры под своей маркой

Новости. Общество
20:30, 13 Апреля 2022
фото: pixabay.com / mohamed_hassan

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Компания «Ozon» планирует произвести более 100 тыс. телевизоров под собственной маркой.

Маркетплейс Ozon планирует произвести более 100 тыс. телевизоров в России в 2022 году под маркой Hartens, которую Ozon ранее выкупил для реализации продукции эксклюзивно на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon выкупил торговую марку Hartens в 2021 году и с октября бренд эксклюзивно реализуется на маркетплейсе. На текущий год запланировано производство более 100 тыс. штук телевизоров для последующей реализации на Ozon», — сказал собеседник агентства.

Ассортимент Hartens представлен моделями с диагоналями от 24 до 65 дюймов, от базовых HD моделей до устройств со Smart TV и разрешением 4K. Smart TV у телевизоров Hartens работает на отечественной операционной системе «Яндекс.ТВ», отмечают в компании.

В марте Сбер и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в розницу поступили телевизоры под брендом Sber на российском ПО, произведенные в ЕАЭС. Телевизоры работают на российской операционной системе Салют ТВ от Сбера.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens и в 2022 году планирует произвести более 100 тыс. устройств, которые будет эксклюзивно продавать на маркетплейсе.

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