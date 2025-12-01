Ozon опроверг информацию о принудительном списании чаевых в пунктах выдачи

Маркетплейс Ozon опроверг распространенную информацию о принудительном списании чаевых сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В компании заявили, что пользователи всегда могут отказаться от чаевых или отменить оплату в течение 15 минут.
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Ozon, при оформлении заказа по умолчанию отображается сумма, которую клиент указывал ранее. Пользователь может выбрать графу «Без чаевых», если не хочет оставлять дополнительную оплату.
— Мы не будем намеренно списывать чаевые, если клиент не хочет их оставлять. Однако для удобства клиента после первой выплаты чаевых мы запомним банковскую карту и сумму, — пояснили в компании.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Ozon ввел систему автоматического списания чаевых после первого платежа.
Система чаевых в Ozon позволяет поощрить сотрудников пунктов выдачи за качественное обслуживание.
