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Падение производства в сельском хозяйстве Карелии продолжается с начала года

Новости. Экономика
09:58, 01 Июня 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Производство продукции сельского хозяйства Карелии в январе-апреле 2021 года сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы падения в отрасли ускорились по сравнению с первым кварталом, когда производство сократилось на 7,5%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–апрель 2021 года.

За этот период в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по оперативным расчётам, производство cкота и птицы на убой снизилось на 16,7%, производство молока — на 6%, яиц — на 12,4%.

Сократилось и поголовье коров — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-01 10:45:15
Отличная утренняя новость .
тетка
2021-06-01 10:40:16
С таким министром скоро сельского хозяйства не будет вообще.
наташка
2021-06-01 10:32:06
Агрекалчнутая либерастня не хочет трудится, тем более в сельском хозяйстве. Хочут на читках ручонками жестикулировать и деньги у таких же нищебродов попрошайничать. Их интелехтуальные носики не переносят запах сельской жизни. Зато жрать горазды
Leopol'd
2021-06-01 10:58:01
наташка, завидуешь? Уже и пол поменял, а всё стонешь.
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