Падение производства в сельском хозяйстве Карелии продолжается с начала года

Производство продукции сельского хозяйства Карелии в январе-апреле 2021 года сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы падения в отрасли ускорились по сравнению с первым кварталом, когда производство сократилось на 7,5%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–апрель 2021 года. За этот период в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по оперативным расчётам, производство cкота и птицы на убой снизилось на 16,7%, производство молока — на 6%, яиц — на 12,4%. Сократилось и поголовье коров — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».