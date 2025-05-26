Падение промышленного альпиниста в Петрозаводске попало на камеры

В распоряжении «Столицы на Онего» оказалось видео с камеры наблюдения, которая установлена на доме 15 по улице Горького. Мы восстановили всю хронологию инцидента.

Стали известны подробности ЧП, которое произошло 31 мая около дома 15 по улице Горького. Напомним, в ЕДДС Петрозаводска отказались рассказывать, что именно случилось. А в МВД республики сообщили, что промышленный альпинист 1981 года рождения выполнял какие-то работы с фасадом. Он упал с высоты и получил травмы, а потом был доставлен в больницу. В больнице подтвердили, что к ним доставлен мужчина с переломами.

Это была вся официальная информация. С помощью видео нам удалось восстановить всю хронологию события. Действительно, на фасаде дома проводились ремонтные работы. Территория была огорожена. Три работника демонтировали опасные конструкции под крышей дома. Страховка у них была. Непосредственно в работах участвовали двое, один наблюдал снизу.

ВИДЕО 18+ (ДЕТЯМ НЕ СМОТРЕТЬ!)

Видно, что часть опасных конструкций альпинистам удалось сбить. Именно на них и упал один из работников. По какой-то причине страховка не сработала. Видно, что удар был сильный, при этом мужчина сначала даже попытался встать. Но от боли лег обратно. Два его товарища подбежали к нему, стали оказывать помощь. Потом приехала скорая, мужчину положили на носилки и увезли. Он был в сознании. Напомним, у него зафиксированы переломы.

Таким образом, два сломанных балкона — это не результат его падения. Скорее всего, он как раз сам демонтировал их. Но потом не удержался и упал.