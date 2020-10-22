Падение рубля привело к росту спроса населения Карелии на жилье, считает эксперт

Восстановление роста жилищного строительства в Карелии вызвано увеличением спроса населения, на который влияет программа льготной ипотеки и ослабление рубля.

Такое мнение высказал президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Продажи квартир идут достаточно неплохо, потому что, учитывая общую ситуацию у нас в стране, курс евро к рублю, все это стимулирует людей вкладывать накопления в недвижимость. Плюс, связанная с коронавирусом поддержка строительного комплекса в части льготной ипотеки…стимулирует спрос", - сказал Ефимов.

Об условиях программы льготной ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".