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Пагубная привычка толкнула безработного в поселке Карелии на преступление

Новости. Криминал
11:50, 18 Февраля 2022
фото: © stock.adobe.com

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В Калевальском районе 26-летний мужчина обокрал односельчанку, чтобы купить алкоголь.

В полицию поступило сообщение о происшествии, случившемся в одном из посёлков Калевальского района. Кто-то проник в жильё местной жительницы и похитил деньги. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 26-летнего местного жителя, не раз преступавшего закон, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина решил потворствовать своей пагубной привычке, связанной с чрезмерным употреблением спиртного. Но средств на исполнение желания не было, как нет и постоянного источника дохода. Идея, где их раздобыть, пришла мгновенно — ранее он не раз бывал в гостях у 43-летней односельчанки и знал, в каком месте та хранит сбережения.

Приблизившись к дому знакомой, подозреваемый проверил факт отсутствия хозяйки дома, а затем, по версии полиции, изловчился снять крючок, запиравший изнутри окно в дом. Проникнув в жильё и похитив 2 000 рублей, он скрылся. Деньги потратил на приобретение алкоголя.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, рецидивист в Карелии не устоял перед чужим интернетом.

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Комментарии

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кир
2022-02-18 16:18:29
Ради этого стоит жить.
Изя
2022-02-18 16:23:34
кир, о себе подумай , на хрен ты и живёшь )))) :)
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