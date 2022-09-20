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Еду, иконки и вязаные балаклавы передают жители Карелии военным на Донбасс

Новости. Общество
06:40, 03 Октября 2022
фото: паблик "Объясняем. Республика Карелия"

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Жители Карелии объединились, чтобы поддержать земляков, которые уехали служить в зону спецоперации.

В паблике «Объясняем. Республика Карелия» опубликован пост с просьбой поддержать мобилизованных, находящихся на службе в зоне спецоперации.

По словам организаторов, сделать свой вклад может каждый, вне зависимости от места жительства и материального положения.

Например, в Сортавале собирают пайки в дорогу для мобилизованных, рассказывается в паблике.
«Наши предприниматели помогли собрать для ребят пайки в дорогу стоимостью 1,5 тысячи рублей каждый. Так и сказали: мы не олигархи, мы простые люди, но чем сможем – поможем, рассказал председатель КРОО ветеранов десантных войск и локальных войн.

В Беломорске собирают теплые вещи.
Неравнодушные женщины объявляют акцию «Заботливые руки», чтобы окружить заботой наших военнослужащих, участвующих в СВО, передав им теплые вещи, созданные своими руками, рассказали в общественной женской организации «Поморочка».

В Петрозаводске отправляют письма и посылки для бойцов.
Предлагаем написать теплые, душевные, поддерживающие письма воинам, защищающим нас в такие непростые времена. Ваши теплые слова, рисунки детей, маленькие иконки – это то, что каждый воин держит у самого сердца, то, что придает ему сил и уверенности в победе, рассказли в благотворительном фонде Арины Тубис.

Также в Карелии проходит акция «Материнское сердце»
Каждый день нам приносят заботливо собранные посылки, передают письма. Если вы умеете вязать или шить, то можно поддержать ребят, передав теплые носки, рукавицы, шапки и балаклавы ручной работы, рассказали в карельском отделении «Союза женщин России.

Если вы желаете помочь бойцам, то приносить помощь можно по адресам, указанным в ссылках:

– Общественная женская организация «Поморочка»: https://vk.cc/ch2TX5 

– Материнское сердце: https://vk.cc/ch2TYZ 

– Благотворительный фонд имени Арины Тубис: https://vk.cc/ch2U1s 

– Пункт сбора в Сортавале: https://vk.cc/ch2U2y

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