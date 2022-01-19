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Пакет молока в руках бывшего супруга превратился для жительницы Карелии в оружие

Новости. Криминал
12:40, 20 Января 2022
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

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Мужчина бросил в голову экс-супруги на улице пакет с молоком и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел минувшей осенью в Сортавале. Его участниками стали бывшие супруги. В конце рабочего дня женщина возвращалась домой с ребенком, когда встретила экс-мужа. Тот шел из магазина с покупками. В ходе беседы жительница Сортавалы попросила мужчину оставить ее в покое. Разгорелся конфликт. И тот, выхватив из пакета закрытую пачку молока, по версии дознания, нанес в затылок собеседницы сильный удар. Впоследствии травмированной пришлось проходить лечение.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Его 43-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии супруги не поделили телевизионный пульт и подрались.

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Комментарии

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Вася
2022-01-20 13:00:46
Счас ОДКБ прилетит.
кир
2022-01-20 12:56:30
Бабам хоть какой-то мужичонка нужен, даже ранее судимый. Ума-то нет, - вмешался кот.
Hoвый
2022-01-20 12:55:41
Результат молочной истерики яблочной тусовки
Гость
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