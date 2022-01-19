Пакет молока в руках бывшего супруга превратился для жительницы Карелии в оружие

Мужчина бросил в голову экс-супруги на улице пакет с молоком и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел минувшей осенью в Сортавале. Его участниками стали бывшие супруги. В конце рабочего дня женщина возвращалась домой с ребенком, когда встретила экс-мужа. Тот шел из магазина с покупками. В ходе беседы жительница Сортавалы попросила мужчину оставить ее в покое. Разгорелся конфликт. И тот, выхватив из пакета закрытую пачку молока, по версии дознания, нанес в затылок собеседницы сильный удар. Впоследствии травмированной пришлось проходить лечение.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Его 43-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии супруги не поделили телевизионный пульт и подрались.