Пакеты с молочкой раскидало по трассе в Карелии после жесткого ДТП с участием большегрузов (ВИДЕО)

Километровая пробка образовалась на федеральной трассе за Медвежьегорском после серьезной аварии с участием двух большегрузов.

Водители жалуются на затор, который образовался сегодня на трассе «Кола» за мостом у Медгоры. Им пришлось ждать более получаса, пока было восстановлено движение на этом участке. Виной всему стало ДТП. Столкнулись большегрузы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» очевидцы разметили видео с последствиями жесткой аварии.

«Минут 30 стояли, ждали, пока все это рассосется. Это ужас. Молочка вся рассыпана, кефирок, сметанка. Вырвало от кузова кусок», - комментирует ДТП автор видео.

Ранее сообщалось, большегруз опрокинулся в кювет на трассе в Карелии.