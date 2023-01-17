Пакеты с молочкой раскидало по трассе в Карелии после жесткого ДТП с участием большегрузов (ВИДЕО)

Километровая пробка образовалась на федеральной трассе за Медвежьегорском после серьезной аварии с участием двух большегрузов.
Водители жалуются на затор, который образовался сегодня на трассе «Кола» за мостом у Медгоры. Им пришлось ждать более получаса, пока было восстановлено движение на этом участке. Виной всему стало ДТП. Столкнулись большегрузы.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» очевидцы разметили видео с последствиями жесткой аварии.
«Минут 30 стояли, ждали, пока все это рассосется. Это ужас. Молочка вся рассыпана, кефирок, сметанка. Вырвало от кузова кусок», - комментирует ДТП автор видео.
Ранее сообщалось, большегруз опрокинулся в кювет на трассе в Карелии.
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