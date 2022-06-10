«Пакостные руки» вандалов дотянулись до электроподстанции в Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии сообщили о том, что неизвестные повредили электроподстанцию.

Вандалы повредили оборудование у здания, расположенного в Петрозаводске на набережной Варкауса. Об этом сообщает паблик «Октябрьский Петрозаводск».

«Во дворе Варкауса, 37 на электроподстанции кто-то приложил свои пакостные руки», — гласит текст поста.

Автор публикации приложил фото, на котором видны повреждения имущества.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске нашли вандала, расписавшего здания в центре города.