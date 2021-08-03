Палатки, перекрывшие пешеходную дорожку в микрорайоне Петрозаводска, убрали

Стихийный рынок на Древлянке ликвидирован, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске состоялся межведомственный рейд по пресечению незаконного предпринимательства. В нём приняли участие специалисты комитета экономического развития администрации, сотрудники ГИБДД и отдела исполнения административного законодательства.

Была проведена проверка по факту обращений горожан о ведении несанкционированной торговли на Лососинском шоссе, в районе дома № 26. Напротив торгового центра на Древлянке расположился стихийный рынок. Палатки разместили на тротуаре, полностью перегородив проход по нему. Таким образом, нелегальные предприниматели не только вели незаконную деятельность, но создавали опасность возникновения дорожно-транспортных нарушений.

По итогам рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях. Разрешение на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось: они находятся за пределами схемы размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. Незаконная торговля на Лососинском шоссе приостановлена, нестационарные объекты убраны с городской территории.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в редакцию обратился горожанин, рассказавший о стихийном рынке, продавцы которого палатками перекрыли пешеходную дорожку.