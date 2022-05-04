Палаточные детские лагеря в Карелии запретили из-за холодных ночей

Палаточные детские лагеря, работавшие много лет в Карелии, попали под запрет из-за требования законодательства к уровню ночной температуры воздуха.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра образования республики Наталья Волкова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По ее словам, работу палаточных лагерей запретили по требованию Роспотребнадзора.

«Не попали в реестр лагерь „Большое приключение“ Шпаро и лагерь в Нурмолице в Олонецком муниципальном районе так как не соблюдаются требования законодательства к лагерям палаточного типа — ночные температуры ниже 15 градусов… Мы писали письма и в федеральный Роспотребнадзор и Валентине Николаевне Матвиенко и в Минпрос России о том, чтобы снять это норму в СанПине, потому что для Республики Карелия она почти неосуществима. Но, тем не менее, это есть, и вопрос этот не сдвинулся с места», — пояснила Волкова.