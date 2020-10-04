Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Перевод денег по номеру телефона для карт Visa станет обязательным 1
04.10.2020 12:07
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Новое
Сегодня 11:21
Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам 5
04.10.2020 19:40
Сильные дожди надвигаются на Карелию: МЧС призывает соблюдать осторожность 1
04.10.2020 15:44
Поработал и хватит: как Музей Карельского фронта закрылся сразу после торжественного открытия 21
04.10.2020 15:23

Пальто писателя Сергея Довлатова нашли в доме карельской журналистки (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:31, 05 Октября 2020
фото: © starsity.ru
Загрузка...

Дочь тележурналиста из Петрозаводска Татьяны Мешко нашла дома пальто Довлатова.

На своей странице в соцсети дочь журналистки Вера Мешко опубликовала историю под названием "Пальто Довлатова", в которой рассказала, как вещь известного писателя Сергея Довалтова оказалась у них дома в Петрозаводске.

"Так получилось, что в нашей семье много лет хранилось чёрное кожаное пальто. В 1990е годы мама отправилась в командировку в Тюбинген в Германии, чтобы подготовить телепрограмму о наших соотечественниках. Там познакомилась со вдовой поэта-диссидента Льва Друскина. Все мы помним 90е годы... Вдова решила отдать кое-что из их одежды. В том числе огромное кожаное пальто. По её словам, оно осталось у них от Довлатова, после того, как тот гостил проездом. Имя Довлатова в первые годы после его смерти ещё не вызывало священного трепета. Поэтому мама пальто взяла исключительно с мыслью - а вдруг папа будет носить? Но по приезду мы все поняли, что папа был слишком худой для довлатовского пальто. Так оно и провисело в шкафу все эти годы.

Но теперь настал его час. После папиного ухода, разбирая вещи, я наткнулась на пальто и предложила его Музею Довлатова в Пушкинских горах. Они с благодарностью его приняли, и теперь это пальто - единственная в России вещь, принадлежавшая Довлатову".

По словам Веры Мешко, музей очень атмосферный.
"Они выкупили избушку-развалюху, где Довлатов жил во время работы экскурсоводом. И так все там и оставили. Он вспоминал, как по ночам, через дыру в стене, к нему в избу приходила бродячая собака...", - написала Вера в комментарии к видео.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-05 11:56:11
Портянки возбудились ..
Вася
2020-10-05 11:42:38
Две подстилки запада собачатся.
новый
2020-10-05 11:33:50
Чегой-то эти великие пейсатели все на одно лицо. Что этот, что быков/зильбертруд/. Совпадение ? Не думаю. И что характерно - всегда прячутся за кличками, как правило русскоязычными.
новый
2020-10-05 10:38:27
трусы ермолиной и дырявые носки фукса не нашли ?
Юнипер
2020-10-05 10:33:01
агрикалчанутая шайка сделает из этого куска никому не нужного ..... святыню
Leopol'd
2020-10-05 10:42:34
Юнипер/новый не горюй, после твоего ухода все вздохнут посвежевшего воздуха и забудут о тебе. Причём забудут уже на следующий день.
кир
2020-10-05 11:27:16
Leopol'd, не работаешь и чего проповедуешь, сектант и патологический бездельник?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

Аналитика

Сегодня 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 9
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»