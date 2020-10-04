Пальто писателя Сергея Довлатова нашли в доме карельской журналистки (ВИДЕО)

Дочь тележурналиста из Петрозаводска Татьяны Мешко нашла дома пальто Довлатова.

На своей странице в соцсети дочь журналистки Вера Мешко опубликовала историю под названием "Пальто Довлатова", в которой рассказала, как вещь известного писателя Сергея Довалтова оказалась у них дома в Петрозаводске.

"Так получилось, что в нашей семье много лет хранилось чёрное кожаное пальто. В 1990е годы мама отправилась в командировку в Тюбинген в Германии, чтобы подготовить телепрограмму о наших соотечественниках. Там познакомилась со вдовой поэта-диссидента Льва Друскина. Все мы помним 90е годы... Вдова решила отдать кое-что из их одежды. В том числе огромное кожаное пальто. По её словам, оно осталось у них от Довлатова, после того, как тот гостил проездом. Имя Довлатова в первые годы после его смерти ещё не вызывало священного трепета. Поэтому мама пальто взяла исключительно с мыслью - а вдруг папа будет носить? Но по приезду мы все поняли, что папа был слишком худой для довлатовского пальто. Так оно и провисело в шкафу все эти годы.

Но теперь настал его час. После папиного ухода, разбирая вещи, я наткнулась на пальто и предложила его Музею Довлатова в Пушкинских горах. Они с благодарностью его приняли, и теперь это пальто - единственная в России вещь, принадлежавшая Довлатову".

По словам Веры Мешко, музей очень атмосферный.

"Они выкупили избушку-развалюху, где Довлатов жил во время работы экскурсоводом. И так все там и оставили. Он вспоминал, как по ночам, через дыру в стене, к нему в избу приходила бродячая собака...", - написала Вера в комментарии к видео.