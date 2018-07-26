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Новости. Общество
19:40, 26 Июля 2018

Памела Андерсон объяснила, почему не любит оргии

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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что имела плохой опыт группового секса.

Об этом она рассказала в интервью изданию Dazed, передает "Лайф".

"У меня никогда не было хорошего секса втроём или хорошего группового секса. Но каждому своё", — сказала она.

Андерсон добавила, что все её любовники были ревнивые. Один из них, по словам актрисы, хотел, чтобы она "была с другой женщиной, а он наблюдал".

"Иногда это звучит соблазнительно", — сказала актриса.

При этом фотомодель отметила, что она слишком романтична и не любит секс без любви и обязательств. Артистка поделилась, что была свидетельницей успешных полиаморных союзов. Андерсон встретила женщину, которая живёт одновременно с мужем и любовником и смогла вырастить детей в такой семье.

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