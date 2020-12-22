Памфилова: онлайн-голосование по всей России могут внедрить к 2024 году

Если ранее предполагалось, что в 2021 году выборные кампании в единый день голосования пройдут в дистанционном формате примерно в 20 регионах страны, то теперь это количество решено сократить до пяти-семи регионов.

Об этом на встрече с журналистами сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, количество регионов ещё может измениться. При этом сокращение этого числа произошло по нескольким факторам.

"Основные проблемы – это безопасность, неуязвимость системы электронного голосования, общественный контроль, – сказала Памфилова. – В обществе должна быть полная уверенность, что в этом "чёрном ящике" не происходит ничего такого, что могло бы привести к искажению результатов голосования".

Также Памфилова отметила, что, по её мнению, страна сможет полностью перейти к системе электронного голосования только к 2024 году. "Уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к следующей федеральной кампании, а не к 2021 году. Следующая федеральная кампания – это у нас 2024 год… К этому моменту есть уверенность, что уже можно будет голосовать электронно, что все болезненные вопросы будут отлажены", – сообщила она.

Источник: https://www.pnp.ru/politics/pamfilova-elektronnoe-golosovanie-v-2021-godu-proydyot-maksimum-v-5-7-regionakh.html