Память героев-десантников почтили в Медвежьегорске

Жители города возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам и воинам, погибшим в Афганистане.
Воздушно-десантные войска России в этом году отмечают 95-летие. В честь Дня ВДВ в Медвежьегорске провели памятную акцию возле мемориала, посвященного героям, погибшим при исполнении воинского долга. В акции приняли участие ветераны воздушно-десантных войск, руководство города, депутат районного Совета Владимир Крутник и депутаты городского Совета Михаил Пуцыкович и Владимир Молчанов.
«Десантники — это легендарная сила, чья отвага, железная дисциплина и несокрушимый дух прошли проверку временем. От полей сражений Великой Отечественной до Афганистана, Кавказа и Сирии — „крылатая пехота“ во все времена отважно защищала Родину. Низкий поклон ветеранам ВДВ за их верность долгу. Вечная память павшим — тем, кто ценой своей жизни отстоял наше мирное небо. Их подвиг навсегда останется в памяти поколений, а имена героев золотыми буквами вписаны в летопись России», — сказал глава города Дмитрий Хлыстко.
Участники акции также выразили благодарность воинам-десантникам, которые сейчас защищают Отечество на специальной военной операции.
«Среди современных героев ВДВ, которые сегодня сражаются на передовой, немало наших земляков. Ребята с честью и доблестью выполняют свой долг. Они достойные наследники предыдущих поколений воинов-десантников. Каждый из них — живое воплощение девиза „Никто, кроме нас!“. Пока такие герои стоят на страже Отечества, Россия останется непобедимой!» — сказал депутат городского Совета, участник СВО Михаил Пуцыкович.
Напомним, день Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году в нашей стране боевая группа впервые совершила парашютное десантирование в ходе учений Московского военного округа под Воронежем.