Память на лица помогла подполковнику полиции поймать бродягу-автостопщика в Карелии

Врио начальника полиции Пряжинского района Карелии подполковник Роман Рябцов задержал бродягу, которого разыскивали за кражу из магазина.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о хищении товара поступило из магазина поселка Пряжа. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неопрятно одетый гражданин похитил бутылку водки. Владелица торговой точки пояснила полицейским, что вор - не местный.

В ходе работы по происшествию его фото увидел начальник районного отдела полиции. Он вспомнил, что видел похожего человека, когда тот ночевал на уличной скамейке, и говорил с ним. 40-летний мужчина рассказал, что не имеет постоянного места жительства и направляется автостопом из Петрозаводска в Санкт-Петербург.

Вскоре после кражи Рябцов заметил бродягу на улице из окна своего автомобиля и предложил ему проехать в отделение полиции. Тот согласился и по прибытии в отдел сознался в краже.

В отношении него был составлен протокол об административных правонарушениях. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.