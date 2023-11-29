«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — на СВО погиб уроженец Суоярви

Евгений Андреевич Ищук 2003 года рождения погиб в ходе спецоперации.

В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга 20 ноября 2023 года погиб житель Суоярви, рядовой Евгений Андреевич Ищук 2003 года рождения. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Суоярвского муниципального округа.



Евгений родился и вырос в Суоярви, после окончания школы по призыву ушел в армию, с сентября 2022 года служил по контракту. В период службы был награжден знаком отличия «Георгиевский крест 4 степени», рассказали в сообществе.



«Администрация Суоярвского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким. Это огромная боль утраты. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написали в источнике.



По решению родных и близких похороны состоятся в Суоярви, добавили в группе.