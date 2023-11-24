«Память останется в сердцах...» — в Карелии простились с погибшим на СВО бойцом

В Муезерском районе Карелии в последний путь проводили земляка.

О прощании с земляком рассказали в Лендерском сельском поселении.

В пятницу, 24 ноября, жители поселка Лендеры простились с односельчанином Владимиром Бóрисом.

Владимир погиб в ходе специальной военной операции.

«Память о Володе останется в сердцах всех, кто его знал», — написали в официальном паблике поселка.