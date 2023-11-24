«Память останется в сердцах...» — в Карелии простились с погибшим на СВО бойцом

В Муезерском районе Карелии в последний путь проводили земляка.
О прощании с земляком рассказали в Лендерском сельском поселении.
В пятницу, 24 ноября, жители поселка Лендеры простились с односельчанином Владимиром Бóрисом.
Владимир погиб в ходе специальной военной операции.
«Память о Володе останется в сердцах всех, кто его знал», — написали в официальном паблике поселка.
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