Памятник архитектуры начала ХХ века в Карелии после приватизации может превратиться в санаторий

Потенциальный покупатель комплекса зданий бывшей больницы сестер милосердия - памятника архитектуры начала ХХ века в Сортавале – рассматривает возможность размещения там санатория.

Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Сортавальского района.

По его словам, кроме восстановления исторических зданий планируется освоение прилегающей территории.

«Там сформировано три земельных участка, и мы совместно с министерством экономики активно работаем с перспективным инвестором в этой части…Мы планируем эти участки реализовать и получить от инвестора план комплексного освоения…», - сообщил глава Сортавалы Сергей Крупин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил отдельно рассмотреть перспективы благоустройства парка, расположенного рядом с комплексом зданий. По мнению губернатора, парк необходимо сохранить в государственной собственности.

«Пожалуйста, санаторий там восстанавливайте…но хотелось бы, чтобы там был государственный контроль и научная работа», - пояснил Парфенчиков.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Карелии комплекс больницы сестер милосердия - один из самых крупных сохранившихся в Сортавале ансамблей общественных зданий, построенный в начале XX века по проекту первой в Финляндии женщины-архитектора Виви Ленн.

С 1948 по 2009 годы там размешался военный госпиталь. После ухода военных пришел в запустение. В 2013 году передан в муниципальную собственность.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное.