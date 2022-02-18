Памятник архитектуры в Карелии по решению суда изымают из частной собственности и снова продают

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на торги объект культурного наследия — здания бывшего металлургического завода 18 века, которые находятся в частной собственности, но должны быть изъяты по решению суда.

Планируется продажа двух построек — доменного и медеплавильного корпусов, построенных в 1706–1708 годах на реке Викше, соединявшей озера Кончезеро и Пертозеро. Кроме двух корпусов от исторических построек завода сохранились остатки тоннеля, по которому вода из озера подавалась на лопасти колеса, приводившего в движение заводские механизмы.

Общее состояние внешних и внутренних архитектурно-конструктивных элементов объекта Минимущества оценивает, как аварийное.

Начальная цена продажи — 9 млн. 61 тыс. рублей.

Эти постройки с 2005 года находятся в собственности предпринимателя, который взял на себя охранные обязательства, предусматривающие ремонтные и реставрационные работы. В 2018 году собственник выставлял их на продажу за 30 млн. рублей. В 2021 году местные власти подали иск в суд об изъятии памятника из частной собственности. В марте было вынесено соответствующее судебное решение.

Как пояснили в Минимущества, торги объявлены для исполнения этого решения.