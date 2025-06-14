Памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске приведут в порядок ко Дню города

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова прокомментировала нашумевшую ситуацию с покраской памятника на проспекте Карла Маркса.

О казусе, который вышел с покраской памятника горному начальнику Чарльзу Гаскойну, «Столица на Онего» рассказывала в минувшие выходные. Напомним, памятник зачистили от ржавчины и загрунтовали. Горожане приняли полученный результат за полноценную покраску памятника, тогда как это был только первый этап. Теперь специалисты приступят к покраске и зачистке камня. Работы проводит МКУ «Служба заказчика».

Глава города Инна Колыхматова поручила на планерке 23 июня завершить все работы ко Дню города, который будет отмечаться 28 июня, в ближайшую субботу, и будет совмещен с Днем Карелии. Она обратила внимание своих подчиненных, что в будущем при проведении подобных работ на знаковых объектах города следует заранее объяснять горожанам, что происходит, чтобы не было вопросов.

Напомним, памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске был установлен 24 сентября 2021 года на проспекте Карла Маркса. За последние четыре года он проржавел и его решили покрасить. Шотландский и российский металлург и оружейник Чарльз Гаскойн оказал влияние на модернизацию Александровского пушечно-литейного завода в 18 веке.