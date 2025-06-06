Памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске привели в порядок

Скандальная история с якобы плохой покраской памятника горному начальнику Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске завершилась ко Дню города.

«Столица на Онего» ранее рассказывала о возмущении горожан сомнительной покраской памятника Гаскойну на проспекте Карла Маркса. Позже выяснилось, что памятник, а точнее, композицию рядом с ним, зачистили от ржавчины и загрунтовали. Горожане приняли полученный результат за полноценную покраску памятника, тогда как это был только первый этап.

Как и обещала глава Петрозаводска Инна Колыхматова, ко Дню города специалисты МКУ «Служба заказчика» привели памятник в порядок. Сейчас он выглядит так.

Напомним, памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске был установлен 24 сентября 2021 года на проспекте Карла Маркса. За последние четыре года он проржавел и его решили покрасить. Шотландский и российский металлург и оружейник Чарльз Гаскойн оказал влияние на модернизацию Александровского пушечно-литейного завода в 18 веке.